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الطائرة ” صقرا ” سعودية الصنع تبهر زوار ” أفد 2018 “

الطائرة ” صقرا ” سعودية الصنع تبهر زوار ” أفد 2018 “
عادل الحربي (صدى):

لفتت الطائرة سعودية الصنع ” صقرا ” أنظار زوار معرض أفد 2018 ،فخرًا بالوصول إلى تلك المرحلة في التصنيع المحلي.

وتتمكن ” صقرا ” من إتمام المهمة كاملة ذاتيًا من الإقلاع إلى الهبوط، ويتم التحكم بها عن طريق الأقمار الصناعية، لتوسيع دائرة الاستطلاع.

وتتميز الطائرة بقوة التحمل مع خفة الوزن، وتصل مدة تحليقها إلى 20 ساعة ، وارتفاع إلى 20 ألف قدم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 ساعات

خبر مفرررررررررررررررح واتمنالهم التوفيق

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 3 ساعات

* بالتوفيق يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب *

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