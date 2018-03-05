أمير الجوف يرعى الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي

علي العنزى(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يوم غد الثلاثاء , الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي, الذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا .

ورفع الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف الحزيم, شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للملتقى, كما شكر جميع الجهات الداعمة التي كان لها الدور الداعم في المتابعة والتنفيذ، مبينا أن الملتقى يقدم جلسات حوارية في التنمية والتطوع وتجارب وحكايا ملهمة, ويجمع نخبة من خبراء التنمية لمناقشة موضوعات العمل التطوعي والاستدامة والتمكين في المجتمع المحلي.

من جهته أوضح مساعد الأمين العام للمؤسسة عبدالعزيز الكريديس, أن موضوعات الجلسات تتحدث عن “الاستدامة في العمل التطوعي، والتمكين في الأسرة والطفل, كذلك والتوطين والعمل الحر”، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يمكن من خلاله مشاركة تجربة نجاح مسيرة المؤسسة نحو التنمية من خلال شركائها محلياً وعالمياً وحلفائها في القطاع الثالث السعودي, داعياً الجميع للتسجيل على الرابط الذي خصصته المؤسسة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.