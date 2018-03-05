الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل جائزة جازان للتفوق والإبداع

عادل الحربي (صدى):

‏‪يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع‬ مساء يوم غد الثلاثاء حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية عشرة للعام الحالي ١٤٣٩هـ وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي أن سمو أمير منطقة جازان سيكرم خلال الحفل 33 فائزاً وفائزة بالجائزة من الأفراد والمؤسسات، من خلال ثمانية فروع، تشمل, حفظ القرآن الكريم، والسنّة النبوية، والشخصية الثقافية العلمية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني والابتكارات وريادة الأعمال، والبحث العلمي، وحماية البيئة.

‏‪وأعرب أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم أبو هادي عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على الرعاية والدعم الذي تحظى به الجائزة من من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وكل من دعم وساند الجمعية و أسهم في تطورها وحقق لها الحضور والريادة.‬.

‏‪وأكد أن الجائزة ستشهد في الفترة القادمة تحولا جذريا في طبيعة دورها ومهامها بما يواكب الروح المتجددة وقيم الرقي والتميز والإبداع التي أسست لها رؤية الوطن 2030،.

وأشاد النعمي في ختام تصريحه بالدعم الذي تجده الجائزة من سمو أمير المنطقة رئيس مجلس الأمناء وسمو نائبه , والنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية، والإسهامات التي تقدمها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها, مثمناً جهود رجال الأعمال والداعمين.