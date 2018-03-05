مانشستر يونايتد يسعى لتخطي ليفربول الليلة

نواف السالم(صدى):

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على نظيره كريستال بالاس اليوم الاثنين، فى ختام منافسات الجولة الـ29 من الدورى الإنجليزى الممتاز، والمقرر لها فى تمام العاشرة مساء، على ملعب ” سيلهرست بارك ” .

ويسعى مانشستر يونايتد الذى يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدوري الإنجليزى الممتاز، للفوز بمباراة اليوم أمام كريستال بالاس، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، أملاً فى تخطى ليفربول الذى يحتل وصافة الدورى الإنجليزى الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن الشياطين الحمر.

يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد فى مباراة اليوم كل من “لاعب الوسط الأسباني أندير هيريرا، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام أشبيليه، ودالي بليند ومروان فيلاينى، وزلاتان إبراهيموفيتش وفيل جونز وماركوس روخو ودالي بليند.

يستضيف ملعب سيلهرست بارك مباراة الجولة الـ 29 من الدورى الإنجليزى الممتاز بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس فى تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين، وتذاع المباراة على قناة.