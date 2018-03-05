تطور جديد تكشفه والدة ” هيفاء ” عن سبب اختفائها بإندونيسيا
أكدت والدة الطفلة ھیفاء سلطان الحربي، عن السبب الذي جعلها تختفي طيلة تلك السنوات هي وابنتها ولا تحاول التواصل مع السفارة السعودية بإندونيسيا.
وقالت منى والدة الطفلة هيفاء إن عدم امتلاكها أوراقاً رسمية بزواجها من والد ابنتها جعلها تتخوف من الذهاب للسفارة السعودية بإندونيسيا طيلة السنوات الماضية .
وأضافت أن “قصة معرفتها بوالد هيفاء كانت قبل 11 عاماً حيث كان عمره وقتها 23 عاماً”، مشيرةً إلى أنها تزوجت منه وتوفي بعدها بـ4 سنوات؛ إثر تعرضه لحادثة مرورية بدراجة نارية.
وكان مقطع فیديو تم تداوله على نطاق واسع يُظھر الطفلة مع والدتھا الإندونیسیة وهما ترويان قصتهما، وترغبان في التوصل لأهل الطفلة والتواصل معهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27184 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف أخطاء الأباء
يدفع ثمنها الأبناء
كثير ضاع مستقبلهم
وقسى عليهم مجتمعهم
بسبب أخطاء أبائهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16011 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسب تصريح السفير السعودي في جاكرتا يقول ان الام والبنت وصلو لسفاره والان هما موجودين في احد الفنادق على حساب السفاره الى ان يتم الاتصال باهل الزوج في السعوديه وكذلك اجراء بعض الفحوص الطبيه مثل DNA لتأكد من صلة الفتاه بعالة الزوج
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43441 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يوفق وترجع لعمومتها ,,