تطور جديد تكشفه والدة ” هيفاء ” عن سبب اختفائها بإندونيسيا

علي القحطاني (صدى):

أكدت والدة الطفلة ھیفاء سلطان الحربي، عن السبب الذي جعلها تختفي طيلة تلك السنوات هي وابنتها ولا تحاول التواصل مع السفارة السعودية بإندونيسيا.

وقالت منى والدة الطفلة هيفاء إن عدم امتلاكها أوراقاً رسمية بزواجها من والد ابنتها جعلها تتخوف من الذهاب للسفارة السعودية بإندونيسيا طيلة السنوات الماضية .

وأضافت أن “قصة معرفتها بوالد هيفاء كانت قبل 11 عاماً حيث كان عمره وقتها 23 عاماً”، مشيرةً إلى أنها تزوجت منه وتوفي بعدها بـ4 سنوات؛ إثر تعرضه لحادثة مرورية بدراجة نارية.

وكان مقطع فیديو تم تداوله على نطاق واسع يُظھر الطفلة مع والدتھا الإندونیسیة وهما ترويان قصتهما، وترغبان في التوصل لأهل الطفلة والتواصل معهم.