بالفيديو.. حادث تصادم سيارة بشاحنة من الخلف وشكوك حول مصير قائد المركبة
أظهر مقطع فيديو حادثاً مروعاً على طريق الثمامة بمدينة الرياض؛ حيث اصطدمت سيارة بشاحنة من الخلف، فيما لم يعرف مصير قائد المركبة.
وبيّن الفيديو سيارة من نوع “هيونداي” دمر هيكلها الأمامي؛ بسبب اصطدامها بشاحنة، وأوضح مصور الفيديو أن قائد السيارة كان منشغلاً بالجوال ويقود بسرعة، فيما ظهر قائد المركبة محتجزاً داخل السيارة بلا حراك، ما يرجح أنه توفي.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله.
اللهم :-لطفك ،وحفظك ،وحماك.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 3 ساعات
واضح ان سائق السيارة كان مشغولا بالعلة الذي في يده ( جهاز الجوال ) وهذه حال الكثيرين هذه الايام والسؤال ماهو الشيىء البالغ الاهمية الذي يحتاج ان ترد عليه في التو واللحظة وتنشغل عن الطريق ( لاشيىء) بحجم الكرة الارضية ولا عذر لكم وكل من يصدم احدا من الخلف هو المسئول وحده عن الحادث وما يترتب عليه فالعقل والمنطق يقول انت تقود الى الامام وتطالع ماهو امامك فان لم تفعل وحدث حادث فهو مسئوليتك ولا احد غيرك وقد يكون هناك استثناء
الهواوي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 ساعات
ان كان حي فالله يعافيه ويشافية وان كل ميت فا الله يرحمه برحمته .
الجوال الجوال إلى متى هذا التهور والانشغال عن الطريق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27184 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحوادث هذي
نادر ماينجو منها أحد😐