بالفيديو.. حادث تصادم سيارة بشاحنة من الخلف وشكوك حول مصير قائد المركبة

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو حادثاً مروعاً على طريق الثمامة بمدينة الرياض؛ حيث اصطدمت سيارة بشاحنة من الخلف، فيما لم يعرف مصير قائد المركبة.

وبيّن الفيديو سيارة من نوع “هيونداي” دمر هيكلها الأمامي؛ بسبب اصطدامها بشاحنة، وأوضح مصور الفيديو أن قائد السيارة كان منشغلاً بالجوال ويقود بسرعة، فيما ظهر قائد المركبة محتجزاً داخل السيارة بلا حراك، ما يرجح أنه توفي.