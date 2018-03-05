في لافته إنسانية..طبيب يعالج غير القادرين مجانا

القاهرة(صدى):

خصص طبيب أسنان مصري يدعى الدكتور أحمد فتحي، يوما كل أسبوع ، لاستقبال حالات كبار السن وغير القادرين، والكشف عليهم وعلاجهم بالمجان، فى عيادته الخاصة بالقاهرة.

وحازت تلك اللافتة والمبادرة الإنسانية على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، معربين غن فخرهم بتلك اللافتة الطيبة داعين الجميع لاتخاذ مثل تلك المواقف للتيسير على غير القادرين ماديا.

وأوضح الطبيب أن الدافع لإقدامه على تلك الخطوة هو ارتفاع أسعار المعيشة ما جعل العلاج عبئا على بعض المواطنين، ومن هنا قرر أن يقدم تلك المبادرة ليستقبل غير القادرين.