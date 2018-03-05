الأهلي أمام الغرافة القطري في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، يلتقي فريق الأهلي الأول لكرة القدم بنظيره الغرافة القطري اليوم في الدوحة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط؛ وذلك بعدما حقق فوزَين في مباراتَيه الأوليَين على تراكتور سازي الإيراني 1-صفر في مسقط، وعلى ضيفه الجزيرة بطل الإمارات 2-1 في الجولة الثانية.

ويسعى الأهلي إلى قطع شوط كبير نحو بلوغ الدور الثاني، خاصة أن فوزه على الغرافة سيقربه من التأهل الرسمي إلى دور الـ 16.

ويحتل الغرافة المركز الثالث في المجموعة متساويًا بالنقاط (3) مع الجزيرة بعد خسارته أمامه في الجولة الأولى 2-3، وفوزه على تراكتور الإيراني بنتيجة 3-صفر في الجولة الثانية.