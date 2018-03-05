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بالفيديو.. زخات البرد تقطر أمطارا على جدة

بالفيديو.. زخات البرد تقطر أمطارا على جدة
نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة مساء أمس الأحد هطول أمطار مصحوبة بزخات برد، على أجزاء متفرقة من المحافظة وعدد من المراكز التابعة لها .

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غزارة الأمطار التي هطلت على المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 5 ساعات

اللهم صيبا نافعا.

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