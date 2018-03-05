بالفيديو.. زخات البرد تقطر أمطارا على جدة
شهدت محافظة جدة مساء أمس الأحد هطول أمطار مصحوبة بزخات برد، على أجزاء متفرقة من المحافظة وعدد من المراكز التابعة لها .
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غزارة الأمطار التي هطلت على المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
#شاهد 🎥
تساقط البرد في “ثول” شمال #جدة. #جدة_الآن pic.twitter.com/dGUnjATaqM
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٤ مارس، ٢٠١٨
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم صيبا نافعا.