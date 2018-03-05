تفاصيل لقاء الاتحاد والتعاون في افتتاح الجولة 18 من الدوري الليلة

ماجد محمد(صدى):

يلتقي اليوم فريقا الاتحاد والتعاون في افتتاح منافسات الجولة 18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم، وذلك تحت شعار لا بديل عن الفوز لكل الفريقين وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة (8:30) مساءً.

يدخل أصحاب الضيافة اللقاء بهدف استعادة توازنه لإيقاف نزيف النقاط المستمر والعودة لسكة الانتصارات من أجل استعادة بعض من كبريائه ولمصالحة جماهيره الغاضبة التي تتمنى أن يحقق الفريق الفوز الثامن له بالمسابقة وأن يدخل مربع الكبار في حال تعثر منافسه على المركز الفيصلي.

في المقابل لا يختلف حال التعاون عن مضيفه من حيث تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، لذا يأمل الفريق تحقيق فوز يخرجه من أزمة النتائج السلبية وذلك لمداوة جراحه عقب الهزيمة القاسية في الجولة الماضية من أمام الأهلي على الملعب ذاته وأيضًا لتحسين موقعه على جدول الترتيب واحتلال المركز الخامس إذا جاءت نتائج الجولة لصالحه.