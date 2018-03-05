مدرب فرايبورج يحسم الجدل حول تدريب بايرن ميونخ

ماجد محمد(صدى):

نفى كريستيان ستريش، مدرب فرايبورج، تواصله مع إدارة نادى بايرن ميونخ الألمانى، لخلافة يوب هاينكس المدرب الحالى للفريق البافارى، بعد تداول أنباء عديدة عن اقترابه من تدريب البايرن فى نهاية الموسم الحالى.

وذكرت شبكة “سكاى سبورت” الإخبارية الإنجليزية أن كريستيان ستريش قال: “لم يكن هناك أى اتصال مع بايرن ميونخ، أنا لا أعلم من أين يأتون بهذه الأخبار”.

وكانت صورة كريستيان ستريتش قد تصدرت غلاف صحيفة “بيلد” الألمانية، التى كتبت عنوانا “بايرن ميونخ يتواصل مع ستريتش”.