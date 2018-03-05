ضرر زوج إيفانكا ترامب بالبيت الأبيض أكثر من نفعه

واشنطن(صدى):

أكد الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي كريس كريستي، أن تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزوج ابنته جاريد كوشنر كمستشار رئيسي له في إدارته يضر به.

وقال كريستي أنه بالنسبة إلى إيفانكا وزوجها ،وأفراد العائلة الاخرين، ” أعتقد أن على الجميع أن يركز على ما هو أفضل شيء للرئيس “، مضيفًا : ” للأسف وبسبب المعركة الداخلية في البيت الأبيض والتسريبات الصحفية، فإنهم يضرون بالرئيس “.

وكان عددا من المسؤولين في البيت الابيض أعلنوا تخوفهم من احتمالية تأثير المسؤولين الأجانب على كوشنر خلال التقائه بهم وإمكان أن يسلمهم أسرار دولة بسبب عدم خبرته الدبلوماسية.