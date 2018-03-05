زازا يوجه رسالة غريبة من أرض الملعب إلى والده

نواف السالم(صدى):

بعدما سجل المهاجم الإيطالي سيموني زازا، مهاجم فريق فالنسيا الإسباني فى شباك ريال بيتيس، في المباراة التي فاز خلالها الخفافيش مساء الأحد على ضيوفه بهدفين دون رد، ضمن الجولة 27 من الدورى الإسباني ، ظهر زازا أمام الكاميرات وهو يحتفل بطريقة مثيرة، حيث ظل يفتح أصابعه ويغلقها، وكأنه يشير لأحد الأشخاص بألا يتكلم كثيراً.

زازا سجل هدفه فى الدقيقة 45، ليكون هو أول هدف له مع فالنسيا منذ 85 يوماً، وتحديداً منذ مباراة سيلتا فيجو ضمن الجولة 15 من الموسم، فى 9 ديسمبر الماضى.

وبسحب صحيفة “آس” الإسبانية فقد فسر اللاعب سر احتفاله المثير، وكشف عن الشخص الذى وجه له هذه الرسالة، حيث قال إنه والده.

وعلق مهاجم فالنسيا على الأمر قائلاً: “كانت رسالة موجهة لوالدى لأنه كان يلومنى على عدم تسجيل الأهداف فى المباريات الأخيرة.. لقد قلت له أن يلزم الصمت تماماً من خلال هذه الإشارة”، وتابع: “هذا مجرد مزاح بينى وبين والدى.. إنه مشجعى الأول دائماً”.