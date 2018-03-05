حقيقة وجود تغيرات مرتقبة في ” الضيافة “

نايف السالم(صدى):

رغم مواصلة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجدة، جهود التنسيق مع الجهات الأمنية للبحث عن الفتاتين الهاربتين من دار الضيافة.

قالت مصادر إن دار الضيافة يضم حاليا نحو 14 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عاما، رفضت أسرهن تسلمهن، وقد ينخفض العدد في حال نجاح جهود الدار في إقناع أسرهن بتسلمهن في الأيام القادمة.

وقد تشهد المرحلة القادمة تنقلات وتغييرات تصب في صالح العمل، خصوصاً بعدما شدد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي، على أهمية التعامل الإنساني مع جميع المستفيدين والمستفيدات من خدمات الوزارة، واصفا من يعمل في الوزارة بأنه يتشرف بخدمة هؤلاء.

وطالب آل طاوي العائد لمقر علمه القديم، بعد غياب عامين أمضاهما في منصب وكيل مساعد في إمارة منطقة مكة المكرمة، بفتح تحقيق عاجل حول هروب الفتاتين، وإعداد تقرير عاجل عن الأوضاع.