فنان يستغل موجة الثلوج في أوروبا ويحول “موناليزا ” إلى ” سنوليزا “

نورة الشهري (صدى):

قام فنان باستغلال موجة الثلوج في أوروبا هذه الأيام، فقام برسم لوحة على الثلج للموناليزا مطلقاً عليها اسم ” سنو – ليزا “، وهي شبيهة إلى حد كبير بالموناليزا الشهيرة، إلا أن الاختلاف أنها من الثلج الذي سوف يذوب بعد حين.

واشتهر الفنان الرسام، المدعو ناثان ويبورن بريطاني من مواليد 1989، في مجال رسومات البوب الشعبية، لاسيما لمشاهير الشخصيات الفنية والموسيقية.

وعمد خلال موجة الثلوج الأخيرة إلى رسم العديد من الشخصيات، منها الممثلة الأميركية إيدينا مينزيل، كذلك شخصية جون سو الخيالية التي ظهرت في المسلسل التلفزيوني الفانتازي الشهير ” صراع العروش ” .

وقد أبدع في تلك اللوحات الثلجية التي عمل عليها قريباً من منزله في كارديف عاصمة ويلز بالمملكة المتحدة.

يذكر أن حجم لوحة الموناليز الثلجية (سنوا ليزا) بلغ 83.8 سنتمتراً طولاً وبعرض 59.4 سنتمترا.

وكان الفنان نفسه قد أثار الجدل سابقاً عندما رسم يسوع المسيح في لوحة استخدم فيها النقانق.