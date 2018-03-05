الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم المتواصل على الغوطة المحاصرة

واشنطن(صدى):

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الهجوم العسكري المتواصل على منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق.

وطالبت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز في تصريح صحفي بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ الشهر الماضي بالإجماع ويدعو إلى وقف إطلاق نار شامل لمدة 30 يومًا في كافة أنحاء سوريا.

ودعت القوات الموالية للنظام السوري بالتوقف فورًا عن استهداف البنية التحتية الطبية والمدنيين كجزء من الحملة الوحشية في الغوطة الشرقية،مفيدة أنه يجب ألا يتسامح العالم المتحضر مع استمرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.