مدير تعليم صبيا يفتتح معرض وملتقى الإرشاد المهني الرابع

عادل الحربي (صدى):

افتتح مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أمس الأحد ، معرض وملتقى الإرشاد المهني الرابع ، الذي تنظمه الإدارة وذلك بحضور ممثلي الجهات المشاركة.

وتجول الدكتور الأحوس والضيوف في المعرض الذي اشتمل على النماذج والمجسمات والأجهزة التقنية المطورة في مجال ميكانيكا السيارات والكهرباء والحاسب الآلي والتكييف والتبريد إضافة للأركان التعريفية الخاصة بالجهات المشاركة.

وأكد مدير تعليم صبيا في كلمته خلال الافتتاح أهمية دور الكليات التقنية والمعاهد المهنية والصناعية في تخريج جيل تقني صناعي يتقن الأعمال المهنية واليدوية ، ويستطيع من خلالها المنافسة في السوق المحلي والدولي ، مشيرا إلى أن المستقبل مشرق لتلك الأجيال المتسلحة بالمعرفة والتقنية الحديثة في كافة المجالات .

كما شاهد الحضور فيلماً مرئياً عن إنجازات وجهود وبرامج الإدارة في مجال التوجيه والإرشاد المهني .

ثم ألقى المدير التنفيذي للمعهد السعودي الياباني للالكترونيات والأجهزة المنزلية بالرياض الدكتور إسماعيل بن محمد مفرح كلمة استعرض خلالها البرامج التي يقدمها المعهد، والمميزات والحوافز المادية التي يقدمها المعهد لطلابه والفرص الوظيفية المتاحة .

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي أن الملتقى يهدف إلى مساعدة الطلاب للتعرف على الفرص الوظيفية والتعليمية المناسبة لميولهم وقدراتهم وإمكانياتهم، حيث تقوم عملية التوجيه والإرشاد المهني على مساعدة الطالب والطالبة في اتخاذ القرار السليم وتحديد الاختيار الأكاديمي والمهني بما يتوافق مع استعداده وقدراته وميوله، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع المعهد السعودي الياباني للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالرياض، ومشيراً إلى مشاركة أكثر من 13 جهة حكومية وخاصة منها جامعة جازان وقيادة حرس الحدود والمعاهد المهنية والكلية التقنية والعديد من الجهات الحكومية والخاصة.