حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يقبض على 22 مهرباً للمخدرات

علي القحطاني(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية ( جازان – نجران – عسير )، بعد توفيق الله، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادتيّ الحشيش والهيروين المخدرتين، وذلك خلال الفترة من 9 / 6 / 1439هـ وحتى 15 / 6 / 1439هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود واستمراراً لتنفيذ لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكنوا من رصد عدة أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر ذلك عن القبض على ( 22 ) مهربًا، منهم ( 11 ) مهربًا من الجنسية الأثيوبية و( 10 ) مهربين من الجنسية اليمنية وشخص سعودي الجنسية، وضبط بحوزتهم ( 356.1 ) من مادة الحشيش المخدر، و ( 42 ) كيلوجراماً من مادة الهيروين المخدر، مشيراً إلى أنه تم استكمال الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكّد المتحدث الرسمي أنّ الضربات الأمنية المتلاحقة لعصابات تهريب المخدرات جاءت بفضل الله ثم بجهود رجال حرس الحدود المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، وضبط كل من تسوّل له نفسه الاقتراب منها، وأنهم لن يتوانوا في أداء مهامهم وعملهم بكل تفانٍ وإخلاص بما يحظون به من اهتمام وتدريب عال لمواجهة أنواع جرائم الحدود كافة.