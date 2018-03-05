” العمل ” تلزم الضمان الاجتماعي بالبحث عن قاطني الصفيح والخيام

علي القحطاني (صدى):

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكاتب الضمان الاجتماعي بجولات ميدانية للبحث عن حالات تسكن بيوت الطين والصفيح من مستفيدي الضمان، على أن يتم تخصيص باحث لكل منطقة جغرافية داخل النطاق الجغرافي لكل مكتب.

وفي رسالة الكترونية، أبلغ وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، مديرات ومديري الضمان الاجتماعي بأنه بناء على التقارير التي وردت من مكاتب الضمان التي تدل على وجود حالات لم يتم إدراجها ضمن قائمة السكن الملائم، وتسكن في مساكن غير ملائمة ” الصفيح، والطين، والخيام “، يلزم تطبيق البحث الشمولي لمعالجة حاجات المستفيدين الصحية والاقتصادية والسكنية والاجتماعية.