” سام روكويل ” أفضل ممثل مساعد في ” الأوسكار “

نورة الشهري (صدى):

حصل الممثل العالمي ” سام روكويل ” على جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم ” Three Billboards Outside Ebbing, Missouri “، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ90.

وتنافس على الجائزة كلا من :

ويليم دافوي عن فيلم The Florida Project

ريتشارد جينكينز عن فيلم The Shape oF Water

سام روكويل عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

وودي هارلسون عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

كريستوفر بلامر عن فيلم All the Money in the World