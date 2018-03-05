” سام روكويل ” أفضل ممثل مساعد في ” الأوسكار “
حصل الممثل العالمي ” سام روكويل ” على جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم ” Three Billboards Outside Ebbing, Missouri “، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ90.
وتنافس على الجائزة كلا من :
ويليم دافوي عن فيلم The Florida Project
ريتشارد جينكينز عن فيلم The Shape oF Water
سام روكويل عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
وودي هارلسون عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
كريستوفر بلامر عن فيلم All the Money in the World
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