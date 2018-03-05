مطربة بريطانية تتوقع وفاتها بطريقة غريبة

نورة الشهري (صدى):

في سابقة غريبة من نوعها اختارت المطربة الإنجليزية ليندا نولان، الأغنيتين اللتين تريد عزف لحنيهما خلال جنازتها.

وقالت نولان على نحو مؤلم إنها تستعد الآن للموت بعد اكتشافها إصابتها بسرطان الثدي، وأنها اختارت من الآن الأغنيتين اللتين يتعين عزف لحنيهما خلال جنازتها.

وأضافت:” كنا نتمازح أنا وزوجي براين هدسون، منذ سنوات بأن نوصي بتشغيلها في جنازتنا، وكنا نظن أن الموت بعيد عنا بآلاف الأميال، لكن هذا غير حقيقي، ومؤخرًا أذعناها في جنازته، والآن أريدها في جنازتي”.

وبعد سنوات من الاكتئاب، نظرت النجمة لحياتها بشكل جديد: “الآن أواجه واقع الموت، أتمنى أن أعيش أكثر من أي شيء في حياتي”.

يذكر أن “نولان” فقدت زوجها “هدسون” عام 2007، بسبب إصابته بسرطان في الجلد، وفي العام نفسه، اكتشفت إصابتها بسرطان في الثدي، وعاد لها مرة أخرى العام الماضي، إضافة إلى فقدانها شقيقتها “بيرني” عام 2013.