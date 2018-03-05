تسمية صفاء الدين الصافي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية

بغداد(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، مساء أمس الأحد ،عن تسمية الدكتور صفاء الدين الصافي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية.

وذكر البيان أن ذلك القرار جاء : ” بعد اطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقم ٣/ج/٥/ ١٥٥٢ بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ وفق المادة (١٢) من ميثاق الجامعة والمادة (٩) من النظام الأساسي للموظفين، وبعد الجهود الدبلوماسية الحثيثة لوزارة الخارجية العراقية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تكللت للوصول لهذا المنصب العربي الرفيع في الجامعة العربية “.

وأضاف البيان: ” تبارك وزارة الخارجية العراقية هذا الإنجاز العراقي والعربي وتتقدم بالشكر الجزيل لبعثتنا الدائمة في الجامعة العربية وكادرها، الذي عمل بجد مع الأعضاء الباقين للوصول لهذا النجاح الدبلوماسي الذي يضاف لسلسلة النجاحات السابقة في تبوء العراق للمناصب العليا في المنظمات العربية والدولية “.