نورة الشهري (صدى):

علقت الفنانة الأمريكية جينفر لورانس، على شائعات مؤكدة كذب جميعها وأنها غير مرتبطة حتى الآن.

وكشفت لورانس، عن تفاصيل دقيقة في حياتها العائلية والجنسية قائلة: “لم يلمسني أي رجل منذ وقت طويل”.

وكانت جينيفر لورانس قد خرجت عن صمتها وأباحت عن سبب الانفصال عن دارين أرنوفسكي، حيث أكدت خلال حوارها مع elle أن اسوأ ما في علاقة الحب، العلاقة الجنسية، مشيرة أن الرجل يبدو جيد وعندما يأتي الليل يقول ولا يفعل ” All Bark And No Bite “.