رئيس وزراء البحرين: السعودية بلد خير لايأتي منها إلا الخير

عادل الحربي (صدى):

ثمن رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، دور المملكة المؤثرإقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أنها بلد خير ولا يأتي منها إلا الخير، وأنها لا تتبنى موقفا أو سياسية إلا من أجل صالح الجميع.

وقال رئيس الوزراء البحريني ، إن المملكة هي قبلة العرب والمسلمين، وحفظت دولاً خليجية وعربية وإسلامية كثيرة مما كان يُراد لها من شر، ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له.

ونوه إلى ما تتبناه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مبادرات لوحدة الصف يعكس دورها المؤثر إقليمياً وعالمياً.