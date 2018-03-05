روسيا متهمة بقتل المدنيين في الغوطة الشرقية

موسكو(صدى):

تواجه موسكو أقوى الاتهامات حتى الآن بتورطها في قتل مدنيين بالغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا، بعدما اتهمتها الولايات المتحدة معلنة تنفيذ طائرات الجيش الروسي ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة في الفترة بين 24 و28 فبراير الماضي.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه : ” واصلت روسيا تجاهل شروط وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان: ” أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا “.