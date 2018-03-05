طريقة قاسية وبشعة من أب لعقاب ابنته

متابعات(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأب وهو يعاقب ابنته الصغيرة عقابا قاسيا وبكل ما أوتي من بشاعة.

ويصور الفيديو، الفتاة وتبدو أنها في الحادية أو الثانية عشر من عمرها، مطروحة على الأرض من قبل أبيها الذي ينهال عليها ضربا مبرحا ويمسك كلتا قدميها قرب دراجة نارية قديمة.

وبعد عدة صفعات وضربات على مناطق متفرقة من وجهها ورأسها وساقيها، يقوم أبيها بلف قدميها بحبل ثم يربطهما بنهاية الدراجة النارية ويقودها على طريق غير معبد مليء بالحجارة.

ويسحل الأب ابنته، لمسافة ليست بالقليلة ثم يتوقف من بعدها، ولا يتسن لمصور الفيديو الوصول إلى نقطة الوقوف لمعرفة مصير الطفلة وأبيها المجرد من الرحمة، وما حل بها من هذا العقاب المروع.