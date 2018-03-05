بالفيديو.. عضو هيئة كبار العلماء يدعو لتوقيف أصحاب الفتاوى الشاذة

عادل الحربي (صدى):

طالب الشيخ عبدالله الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الجهات المعنية إلى توقيف الأشخاص الذين يفتون بغير علم ويثيرون القضايا الخلافية عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل.

وقال الركبان خلال لقاء مع برنامج “الجواب الكافي” الذي يعرض على قناة “المجد”، إنه ينبغي على الجهات المعنية أن توقف مَن يعبثون بالفتوى إعلامياً، وأن تحيلهم لجهات التحقيق حتى لا تكون الفتوى مُستباحة للجميع”.

وأضاف الركبان أن “هناك بعض الأشخاص يحاولون البحث عن الآراء الشاذة والأحاديث الضعيفة لإبرازها من أجل التشكيك في ثوابت الناس ومعتقداتهم”، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل لوقف هذا الأمر وقصر الفتوى على المؤهلين لها فقط.