مطالب بمصادرة ممتلكات المسؤولين في عهد صدام حسين

بغداد(صدى):

طالبت هيئة المساءلة والعدالة بالعراق في رسالة موجهة إلى الحكومة ووزراة المالية والعدل واالزراعة،بمصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين وأقاربهم.

وضمت الرسالة أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وشملت اللئحة أسماء، ” علي حسن المجيد ” ابن عم صدام حسين المكنى “علي الكيمياوي” الذي أعدم في 2010 ، والأخ غير الشقيق لصدام ” برزان إبراهيم الحسن التكريتي ” الذي أعدم عام 2007 .

كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012، وطارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق وإطاحة نظام صدام حسين.