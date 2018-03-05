بالصور.. القنصل الفرنسي يفتتتح أول مغسلة ملابس فرنسية بجدة

نايف السالم(صدى):

قام القنصل العام الفرنسي في جدة مصطفى مهراج أمس (الأحد)، بافتتاح أول مغسلة ملابس فرنسية بكادر نسائي سعودي، وسط حضور بعض المسؤولين بالمملكة ورجال الأعمال.

قالت أسرار الشريف مالكة المغسلة، إنها حصلت على امتياز تجاري من شركة “لسنك إسك” الفرنسية لإنشاء أول مغسلة نسائية في جدة بكادر كامل من الفتيات السعوديات.

وبيّنت أن الفكرة حضرت إليها أثناء قيامها بإحدى الرحلات السياحية في فرنسا، قبل أن تقرر إقامة مشروع مغسلة في جدة عبر الحصول على امتياز تجاري من إحدى الشركات المتخصصة.