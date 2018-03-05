” الأسد ” ينفي هجمات الغاز السام في الغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

زعم رئيس النظام السوري بشار الأسد أن الأنباء حول شن الحكومة السورية هجمات بالغاز السام في الغوطة الشرقية المحاصرة، أنها مجرد أكاذيب واصفًا هذه التقارير بأنها جزء من ” قاموس الأكاذيب ” الغرب.

وبحسب قول الأسد، قد أكد أن ما يحدث مجرد هجمة إعلامية سياسية مسبوقة، تظهر من وقت لآخر وفق الظرف، تترافق بالتوازي مع دعم الإرهابيين المستمر أو الهجمة العسكرية والأمنية المستمرة منذ سنوات عدة على سورية تحت عناوين قصف المدنيين.

وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة إنها تعتزم تقديم مساعدات إلى ما إجماليه 70 ألف شخص في المنطقة المنكوبة اعتبارا من الاثنين بعد أن تلقت موافقة الحكومة على الدخول.