عمرو أديب ردًا على المحرضين: إن لم نحتفل بولي العهد بمن نحتفل

القاهرة(صدى):

على خلفية كسر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البروتوكول أثناء استقباله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة الدولي تقديرًا له، وانعكاسًا لمدى عمق العلاقة بين السعودية وشقيقتها مصر.

استنكر الإعلامي المصري عمرو أديب من محاولات المحرضين ومحبي الصيد في الماء العكر، قائلاً: ” مصر والسعودية حليفتان، وإن لم أحتفل بحليفي فبمَنْ احتفل؟ “. مضيفًا “عايزني أحتفل بمين؟ بالأمير تميم أم بأردوغان؟ “.

وأكد أديب أن الزعيمين قادران على رسم سياسة المنطقة؛ لقوة البلدين الاقتصادية والسياسية والشعبية.