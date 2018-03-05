شاهد.. صورة نادرة الملك سعود بأشقائه في جدة أثناء مبايعتهم له عقب الحكم

علي العنزي(صدى):

نشر نشطاء موقع “تويتر”، صورة نادرة تجمع الملك سعود بن عبدالعزيز مع عدد من إخوته في قصر خزام في جدة، وذلك أثناء مبايعتهم له بعد توليه مقاليد الحكم.

وأظهرت الصورة التي تعود لعام 1372 هـ (1953 م)، الملك سعود وهو يقف بين إخوته، وكان بينهم الملك فيصل (ولي العهد آنذاك) والملك فهد والملك عبدالله والأمير سلطان.

كما ظهر في الصورة أيضاً الأمراء: ثامر وبدر وعبدالمحسن ومساعد وسعد ومحمد وناصر ومشعل وطلال وتركي ونواف، بالإضافة إلى الأمير فيصل بن تركي الأول.