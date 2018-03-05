الدفاع المدني: لم تسجل أي بلاغات غير اعتيادية بعد موجة الأمطار على جدة

علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني أن تنبيهًا ورد من هيئة الأرصاد عن تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، وتشمل الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، ويستمر التنبيه حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم الاثنين.

وأوضح إنه لم تُسجَّل أي بلاغات غير اعتيادية بعد موجة الأمطار التي تعرضت لها جدة، وبحرة ،وعسفان ومدركة مساء أمس الأحد.

وأشار إلى أن جميع البلاغات الواردة طبيعية، كما تم تحريك جميع المهمات في حينه.