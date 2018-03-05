اقتصادي: استثمارات التقاعد قد لا تستطيع الإيفاء بمتطلبات المتقاعدين

عادل الحربي (صدى):

أكد خبير اقتصادي أن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد قد لا تستطيع الإيفاء بمتطلبات المتقاعدين خلال سنوات عدة، محذرًا من وجود عجز اكتواري خلال السنوات الأخيرة لدى المؤسسة العامة للتقاعد؛ وهو ما يهدد استمرارها في صرف رواتب المتقاعدين.

وقال الاقتصادي تركي فدعق لبرنامج‏ معالي المواطن : ” هذا الأمر يعطينا إشارات مهمة إلى عدم كفاءة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد لتلبية متطلبات المستفيدين. ”

وأشار إلى أن الدولة ضامنة للتدفقات النقدية لرواتب المتقاعدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف، والنمو السنوي بحدود 6-7 ٪، رغم أن ذلك له كلفة عالية عليها، داعيًا لإعادة النظر في أداء معاشات التقاعد.