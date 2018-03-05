  • الأحد 4

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. وليد الفراج يسخر من السيدات في الماراثون فيواجه رد قاسي

بالفيديو.. وليد الفراج يسخر من السيدات في الماراثون فيواجه رد قاسي

بالفيديو.. وليد الفراج يسخر من السيدات في الماراثون فيواجه رد قاسي
ماجد محمد(صدى):

وجه الإعلامي وليد الفراج ، تعليقًا ساخرًا عن ماراثون السيدات الذي أقيم بالحسا ، يوم أمس الأحد ، خلال برنامجه ” أكشن يا دوري ” .

وأثناء إشادة الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكر بالماراثون ، لافتًا إلى حفاظه على العادات والتقاليد والقيم وروح المنافسة بين السيدات ؛ قاطعه ” الفراج ” ، مازحًا ” المرأة تنتفخ من كل مكان وتروح تخسس ” .

ورد عليه ” البكر ” ، قائلًا ” تجيك الأندية الرياضية وشوف قيمة الاشتراك السنوي ، خليهم على الأقل يخففوا شوي من المصاريف ” .

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *