بالفيديو.. وليد الفراج يسخر من السيدات في الماراثون فيواجه رد قاسي

ماجد محمد(صدى):

وجه الإعلامي وليد الفراج ، تعليقًا ساخرًا عن ماراثون السيدات الذي أقيم بالحسا ، يوم أمس الأحد ، خلال برنامجه ” أكشن يا دوري ” .

وأثناء إشادة الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكر بالماراثون ، لافتًا إلى حفاظه على العادات والتقاليد والقيم وروح المنافسة بين السيدات ؛ قاطعه ” الفراج ” ، مازحًا ” المرأة تنتفخ من كل مكان وتروح تخسس ” .

ورد عليه ” البكر ” ، قائلًا ” تجيك الأندية الرياضية وشوف قيمة الاشتراك السنوي ، خليهم على الأقل يخففوا شوي من المصاريف ” .