الرئيس السيسي يقيم حفل عشاء لولي العهد

القاهرة(صدى):

أقام فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حفل عشاء على شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والوفد المرافق له بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل كبار رجال الدولة بالبلدين، ولفيف من الشخصيات العامة، والوزراء والإعلاميين والمثقفين ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية.

وعزفت فرقة من الأوبرا المصرية مقطوعات موسيقية، خلال حفل العشاء، وعقب انتهاء الحفل، حرص الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، على مصافحة الفرقة الموسيقية.