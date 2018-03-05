محافظ الحرجة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

أبها(صدى):

دشن محافظ الحرجة محمد عبدالله الشهراني بمقر إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، أمس الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” .

واشتملت الفعاليات على مسيرة لقافلة الدفاع المدني بمشاركة عدة جهات حكومية، ثم قدم مدير إدارة الدفاع المدني بالحرجة العقيد حسين الجابري شرحاً عن مهام رجال الدفاع المدني مصحوبا بعرضاً مرئياً .

وفِي ختام الفعالية وزع المحافظ الشهراني الشهادات والدروع على الجهات المشاركة.