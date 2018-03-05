دراسة: استخدام الهاتف الذكي على مائدة الطعام يُشعرك بعدم السعادة

نورة الشهري (صدى):

أكدت دراسة كندية على أن استخدام الهاتف الذكي على مائدة الطعام يُشعرك بعدم السعادة ويشتت تركيزك وتواصلك مع الآخرين الجالسين معك.

ووجدت الدراسة الصادرة من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، بكندا، في استطلاع رأي أجرته، أن 90% ممن شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم يستعملون هواتفهم في أغلب جلساتهم الاجتماعية سواء داخل محيط الأسرة أو العائلة أو الأصدقاء.

وحذر الخبراء من التواصل الدائم بالهواتف الذكية ومتابعته باستمرار، نظرًا لأنه يحد من سعادة المستخدم نفسه ويحرمه من الاستمتاع بالوجبة التي يتناولها مع العائلة أو الأصدقاء.

وأوضحت الإحصائية أن المستخدمين الذين يميلون للاستمتاع بوجبة الطعام لا يشعرون بها طالما هواتفهم موضوعة على الطاولة، لأنها تعمل بمثابة أداة تشتيت.