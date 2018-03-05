63 مليون مشترك في ” ادعم ناديك “
كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، عن أعداد المشتركين والداعمين لبرنامج ” ادعم ناديك ” ، والتي أعلن عنها منذ فترة لدعم أندية دوري المحترفين ماديًا .
وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” وصلنا في برنامج ادعم ناديك ل ٦٣ مليون تقريباً الى الان … نجاح كلنا شركاء فيه ” .
ساري الليــــــــــل[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 1 ساعة
معقولة .63 مليون مشترك كم عدد سكان المملكه والا يكون القصد الدراهم 63 مليون
ابو عماد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 45 دقيقة
اتوقع قصدهم الدراهم
فيه خبر اخر ايقول ١٧٠ الف مشترك