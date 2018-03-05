آل الشيخ يعين العريني رئيساً لاتحاد الجودو والرويلي يخلف القشقري

سعيد العجل(صدى):

عين معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ العميد ركن خالد بن عبدالله العريني رئيساً للاتحاد السعودي للجودو خلفاً للواء محمد بن حسين الشريف ، وكان المهندس أمجد قشقري قد قدم استقالته من منصب المدير التنفيذي بالاتحاد بعد سنتين عمل تكللت بالنجاح وتم تكليف العميد محمد الرويلي بذات المهام لحين صدور اللوائح الجديدة وتخلل فترة القشقري العديد من الإنجازات على الصعيدين الفني والإدراي ، واقيم حفل توديع بحضور نائب الرئيس معمر المعمر والعديد من منسوبي الاتحاد واللجنة الأولمبية السعودية والهيئة العامة للرياضة .

من جانباً أخر حقق المنتخب السعودي للجودو ( كاتا ) المركز الخامس في منافسات بطولة بلجيكا الدولية والتي شارك فيها 16 منتخباً اوربياً.