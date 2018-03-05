بالفيديو.. مواطنون يساعدون شرطيًا في القبض على رجل حاول التهجم عليه

محمود البلوي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الشباب، بمساعدة رجل أمن في القبض على رجل قام بالتهجم عليه في محطة للوقود بمنطقة تبوك شمال المملكة.

وأظهر الفيديو، محاولة رجل الأمن الإمساك بالشخص مجهول الهوية، وهو يقاوم ويرفض الانصياع له، حتى تدخل شباب وقاموا بتثبيته بعد محاولته ضرب رجل الأمن.