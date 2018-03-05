بالفيديو.. مواطنون يساعدون شرطيًا في القبض على رجل حاول التهجم عليه
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الشباب، بمساعدة رجل أمن في القبض على رجل قام بالتهجم عليه في محطة للوقود بمنطقة تبوك شمال المملكة.
وأظهر الفيديو، محاولة رجل الأمن الإمساك بالشخص مجهول الهوية، وهو يقاوم ويرفض الانصياع له، حتى تدخل شباب وقاموا بتثبيته بعد محاولته ضرب رجل الأمن.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2982 ] نشر منذ 46 دقيقة
احسنتم يا شباب دي الفزعة
كان زمان[ عدد التعليقات: 2539 ] نشر منذ 41 دقيقة
كفو والله … بيضتوها ..
الواقع[ عدد التعليقات: 5817 ] نشر منذ 38 دقيقة
رجال الأمن قدموا الشهداء وكل التضحيات من أجل شعبهم لذلك تجد كل الشعب السعودي وحتى المقيمين يحبونهم ويقدر ن جهودهم ورغم أن شهادتنا فيهم مجروحة الان رجل الأمن في السعودية يعتبر أفضل رجل أمن في العالم ويستحق منا رد الجميل والوقوف معهم في كل الضروف ومهذا المقطع الا قمة التلاحم والبطولة من شباب المملكة سواء مدنيين أو عسكريين وماهذا الا من طيب رأس وزراء الداخلية رحم الله الأمير نايف وحفظ لنا الاسدين الأمير محمد بن نايف والامير عبد العزيز بن سعود وكل رجالهم الابطال والان نشاهد نتاج ما زرعوه من خير وبطولة وتضحية
مواطن[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 37 دقيقة
كفوا ياشباب الوطن هولاء لي يبون يحافظون علي امن هذا البلد الله ام دم علينا نعمه الامن واحفظ رجال الامن