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تقديم خدمات المواطنات عبر مكتب الأحوال المدنية بالناصرية

تقديم خدمات المواطنات عبر مكتب الأحوال المدنية بالناصرية
عادل الحربي(صدى):

أعلن مكتب الأحوال المدنية النسائي بحي الناصرية في الرياض ، عن بدء تقديم كافة خدمات الأحوال المدنية للمواطنات .

وأشار المكتب عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى هذه الخدمات ، والتي تتمثل في إصدار وتجديد لبطاقة الهوية الوطنية ، فضلًا عن بدل تالف ومفقود للوثائق الرسمية للمواطنات ، بالإضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات ، وتسجيل الواقعات المدنية ، مثل الزواج والطلاق والميلاد والوفاة .

وأوضحت الأحوال المدنية ، عبر تصميم خاص بها ، إمكانية حجز موعد إلكتروني بنظام المواعيد في موقعها ( هنـــــــــــا ) .

 

 

 


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