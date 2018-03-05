علي القحطاني (صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة نادرة تجمع الملك سعود بن عبد العزيز وأخوانه الأمراء بعد توليه الحكم ومبايعتهم له.

وتعود الصورة لعام 1372هـ /1953م، في قصر خزام في جدة، وظهر على اليمين كلا من الأمراء ” ثامر، بدر، سلطان، عبدالمحسن، مساعد، عبدالله، فهد، سعد، محمد، الملك سعود، فيصل ناصر، فيصل بن تركي الأول، مشعل، طلال، تركي، نواف ” .

وتفاعل العديد من المغردون مع الصورة التي أعاد حساب ذاكرة الماضي الجميل نشرها.