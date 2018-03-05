صورة نادرة تجمع الملك سعود بن عبد العزيز وأخوانه
تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة نادرة تجمع الملك سعود بن عبد العزيز وأخوانه الأمراء بعد توليه الحكم ومبايعتهم له.
وتعود الصورة لعام 1372هـ /1953م، في قصر خزام في جدة، وظهر على اليمين كلا من الأمراء ” ثامر، بدر، سلطان، عبدالمحسن، مساعد، عبدالله، فهد، سعد، محمد، الملك سعود، فيصل ناصر، فيصل بن تركي الأول، مشعل، طلال، تركي، نواف ” .
وتفاعل العديد من المغردون مع الصورة التي أعاد حساب ذاكرة الماضي الجميل نشرها.
ساري الليــــــــــل[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 1 ساعة
الملك عبدالعزيز ال سعود توفي عام 1373هــــــ الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
يعني تاريخ الصوره خطأ