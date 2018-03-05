” المرور ” : بدء رصد مخالفات استخدام الجوال والحزام

عادل الحربي (صدى):

أنهت الإدارة العامة للمرور، تجهيزاتها في كل من الرياض وجدة والدمام، لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، وعلى رأسها مخالفتا الهاتف، وعدم ربط حزام الأمان.

وأعلنت الإدارة، أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، سيبدأ العمل على الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت شائعة حتى عند الأطفال.

وحدد المرور، جدول المخالفات المروري الذي يجري الآن عليه عدد من التحديثات، لضبط سلوك السائقين، المخالفات التي سوف ترصد غدًا عبر كاميرات الرصد الثابتة وهي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال بغرامة مالية لا تقل عن (150 ريالا) ولا تزيد على (300 ريال ) .