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مدرب الأهلي يؤكد ثقته في قدرات اللاعبين لمواجهة الغرافة القطري

مدرب الأهلي يؤكد ثقته في قدرات اللاعبين لمواجهة الغرافة القطري
ماجد محمد(صدى):

أكد مساعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، المدرب الإسباني إدواردو دوكامبو ، إن مواجهة فريقه أمام الغرافة القطري خلال بطولة دوري أبطال آسيا ، تمثل لقاءاً صعبًا ومهمًا .

وأشار ” إدواردو ” ، إلى ثقته الكبيرة في قدرات الراقي على تقديم أداء قوي خلال المباراة ، قائلًا خلال مؤتمر صحفي ” سنتعامل مع هذه المباراة مثل جميع المباريات التي نخوضها ، وهدفنا الرئيسي الحصول على نقاطها الثلاث ، حتى نستمر في صدارة المجموعة ” .

وأوضح المدرب الإسباني ، أن فريقه سيشارك في المباراة بصفوف كاملة ، ساعيًا بكل قوته لتحقيق الانتصار ، مضيفًا ” نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق جيد ، وسوف نلعب بكل قوة للفوز ” .

 


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