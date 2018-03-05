تعرض المرشحة للانتخابات الرئاسية الروسية لاعتداء في موسكو

موسكو(صدى):

قالت المرشحة للانتخابات الرئاسية الروسية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك، إنها تعرضت، اليوم الأحد، لاعتداء في موسكو على يد رجل قام بدفعها وألقى سائلا عليها تبين أنه ماء.

وأكدت ” وبتشاك ” ، عبر ” تويتر ” : ” هاجمني رجل للتو، دفعني وسقطت ثم ألقى سائلا علي وصرخ هذا من أجل جيرينوفسكي، واتصلنا بالشرطة ” .

من جانبها اعتقلت السلطان الأمنية المعتدي المفترض وأكدت أن السائل ماء.

وستجري الانتخابات الروسية في 18 مارس في غياب المعارض الرئيسي للكرملين ألكسي نفالني، الذي رفض ترشيحه بسبب إدانة قضائية أكد أن الكرملين يقف وراءها.