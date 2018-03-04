القضاء على ” كتائب الموت ” الحوثية شرق صنعاء

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمنية، اليوم الأحد، من القضاء على ما يسمى بـ ” كتائب الموت ” التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، على مشارف جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد عبدالله معزب، إن كثيرا من جثث قتلى الميليشيا أو ما كانت تطلق عليها ” كتائب الموت ” تنهشها الضباع والكلاب على الجبال، لافتا إلى أن كتائب الموت الحوثية الإيرانية تفنى وتسحق على مشارف نهم .

وأوضح ” معزب ” ، أن تسمية الحوثيين لميليشياتهم بـ ” كتائب الموت ” ، دلالة على المشروع الذي يحملونه لليمنيين، وأضاف ” نحن نحمل مشروع حياة وأبناءنا نسميهم مشاريع حياة بينما هم يصدرون كتائب الموت ” .

وتعهد أركان حرب المنطقة السابعة، باقتراب موعد النصر واستعادة صنعاء من قبضة ميليشيا الحوثي، مشيرًا الى أن قوات الجيش اليمني تمكنت من قتل العشرات من عناصر الميليشيا وغنمت أسلحتهم وأجهزتهم في جبهات نهم المختلفة.