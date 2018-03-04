دراسة: الجسم يقلل حرق الدهون عندما تقلل تناول الأطعمة

نورة الشهري (صدى):

قالت دراسة حديثة إن الجسم يقلل حرق الدهون عندما تقلل تناول الأطعمة، لذلك عليك زيادة النشاط البدني، والنوم لـ 7 ساعات يوميًا.

وأضافت أن ذلك يعني فكرة أن الجسم مبرمج على وزن معين أن وظائف أعضاء الجسم لا تعمل بالشكل الصحيح إلا عندما يزن الجسم قدرًا معينًا.

وتابعت: وهناك بعض الحقيقة في ذلك من الناحية العلمية. والدليل على ذلك أن الجسم يبطئ عملية حرق السعرات الحرارية عندما تقلل تناولها، والسبب أنه يحاول الحفاظ على الوزن نفسه.

وتحتاج عملية التخسيس اختيار الأطعمة المناسبة للجسم من خلال محاولة تغيير العادات الغذائية بحثًا عن النمط الذي يضبط الوزن، وإلى اتباع نظام صحي طويل المدى لإنقاص الوزن.

وينبغي استخدام مجموعة من الأدوات للتخسيس، مثل تناول الأطعمة والمشروبات التي تزيد حرق الدهون، وزيادة النشاط البدني، والحصول على ما يكفي من النوم، وخفض التوتر.