الغفيص: قريبًا سيطبق إقرار نظام العمل المرن والحر

عادل الحربي (صدى):

قال وزير العمل الدكتور علي بن ناصر الغفيص، إن نظام العمل المرن والعمل الحر سيُطبق قريبًا، وذلك خلال حضوره مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الرياض، أن نظام العمل المرن والعمل الحر سيُطبق قريبًا.

وأضاف الغفيص، أن النِّظَام فِي مراحله النهائية وسيفتح مجالات عديدة وَفْقَ تشريع خاص يعمل عليه حَالِيّاً؛ وبالتالي سيعطي فرصة للشباب والشابات بالعمل فِي المهن والتخصصات الصحية.

وأوصى المشاركون فِي المؤتمر بضرورة وجود نظام الدوام المرن والعمل الجزئي فِي الوظائف الصحية للاستفادة من الكوادر الصحية السعودية المؤهلة التي لا تسمح ظروفها بالتفرغ الكامل للعمل.