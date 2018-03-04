بالصور.. بلدية العويقيلة تضبط مستودعًا للحوم المجمدة منتهية الصلاحية

سعيد العجل(صدى):

ضبطت بلدية محافظة العويقيلة ممثلة بقسم صحة البيئة بمنطقة الحدود الشمالية خلال جولاتها الرقابية اليوم مستودعاً للحوم المجمدة منتهية الصلاحية .

وأوضح رئيس البلدية الدكتور محمد بن هلان الوردة، أن الفرق صادرت جميع المواد المنتهية المضبوطة بالمستودع وتم تطبيق النظام بحق المستودع المخالف.

وأكد الوردة، أن الحملات مستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية، وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها لكي يتم التعامل معها بشكل عاجل.